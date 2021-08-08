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فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التصعيد بين لبنان وإسرائيل

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فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التصعيد بين لبنان وإسرائيل فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التصعيد بين لبنان وإسرائيل

جي بي سي نيوز :- أعربت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، اليوم الجمعة، عن قلق بلادها تجاه التصعيد بين لبنان وإسرائيل على طول الخط الأزرق(الحدود).

وقالت المتحدثة الفرنسية في بيان: "فرنسا قلقة تجاه التصعيد بين لبنان وإسرائيل على طول الخط الأزرق"​​​.

وأضافت فون دير مول: "فرنسا تدعو جميع الأطراف للكف عن الأعمال العدائية وتجنب خرق الخط الأزرق واحترام القرارات الدولية والتعاون مع القوات الأممية في لبنان".

وتبنى حزب الله اللبناني، صباح اليوم، عمليات إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل؛ فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 19 صاروخا على الأقل أطلقت من لبنان نحو إسرائيل، تم اعتراض معظمها، وأن الوضع اعتيادي في البلدات الحدودية.

وقال حزب الله، في بيان، "عند الساعة 11:15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة، ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير، ليلة الخميس الماضي؛ ‏قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن، والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية، بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي، في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ، من عيار 122 ملم".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عقب ذلك بأن "الجيش الإسرائيلي يغير على مناطق، مصادر، إطلاق النار داخل لبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، اليوم، انطلاق صفارات الإنذار، للتحذير من سقوط صواريخ في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان، وفقاً لما ورد على موقع الجيش في "تويتر".

وهذه المرة الثانية، خلال الأسبوع الحالي، التي تطلق فيها صواريخ من جنوب لبنان تجاه أهداف في إسرائيل؛ حيث استهدفت قذيفتين صاروخيتين، في وقت سابق هذا الأسبوع، مدينة كريات شمونا القريبة من الحدود مع لبنان.

سبوتنيك 

جي بي سي نيوز

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