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استقرت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم السبت 7 أغسطس 2021، عند الأسعار المنخفضة والتى حقهها، مساء الجمعة، مع استقرار سعر الذهب عالميا بسبب إغلاق البورصات والأسواق العالمية لقضاء الاجازة الاسبوعية، وكان الذهب حقق انخفاضا كبيرا بقيم تتراوح ما بين 9 إلى 13 جنيها منذ صباح الجمعة.

وتتأثر أسعار الذهب، في مصر بأسعاره عالميا، والتى تشهد حالة ارتباك كبيرة نتيجة للبيانات الاقتصادية الإيجابية، وكذلك ارتفاع مؤشر الدولار وعزوف المستثمرين عن التداول عليه كملاذ آمن.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء السبت، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 893 جنيها وكان في الصباح 904 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 781 جنيها وكان صباح الجمعة 794 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 669 جنيها، وكان صباح الجمعة 680 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6248 جنيها.

كما استقر سعر الذهب عالميا، مساء اليوم السبت، عند الأسعار التي حققها، مساء الجمعة، قبل توقف البورصة العالمية لقضاء الاجازة الإسبوعية، يومى السبت والأحد.

وكان سعر الذهب في التعاملات الفورية قد انخفض قبل إغلاق البورصة مساء الجمعة، بنسبة 2.2%، وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.4% ليحقق المعدن الأصفر أعلى انخفاض له منذ فترة طويلة ويترقب المستثمرين عودة البورصة للعمل صباح الاثنين ليتحدد اتجاه الذهب سواء صعودا أو هبوطا .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم السبت، 778.99 جنيه، وكان في صباح الجمعة 795.49 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،763.69 $، وكانت في صباح الجمعة 1،800.16 $ .

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