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غانتس: وضع لبنان هش وبإمكاننا أن نزيده هشاشة و نطالب بتدخل أمريكي لوقف إطلاق النار

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غانتس: وضع لبنان هش وبإمكاننا أن نزيده هشاشة و نطالب بتدخل أمريكي لوقف إطلاق النار غانتس: وضع لبنان هش وبإمكاننا أن نزيده هشاشة و نطالب بتدخل أمريكي لوقف إطلاق النار

جي بي سي نيوز :- وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تحذيرا إلى لبنان، على خلفية ثاني جولة من القصف المتبادل عبر الحدود بين البلدين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وقال غانتس في حديث إلى القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الجمعة: "لا ننوي السماح لـ"حزب الله" بالعبث بنا، و"حزب الله" يعلم ذلك. وضع لبنان هش وبإمكاننا أن نزيده هشاشة".

وأشار غانتس إلى أنه ليس لدى إسرائيل أي مصالح في لبنان سوى الأمن والهدوء، متعهدا بأن "الهدوء سيقابل بالهدوء"

وتابع: "ننصح "حزب الله" والجيش اللبناني والحكومة اللبنانية بعدم اختبار دولة إسرائيل".

و في لقاء اخر قال وزير الدفاع الإسرائيلي انه بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي لويد اوستن التوتر على الحدود مع لبنان .

واضاف اننا نطالب بتدخل أمريكي لوقف إطلاق النار من الجانب اللبناني .

وتابع يجب متابعة تعزيز العمل الدولي ضد إيران وأنشطتها في الشرق الأوسط .

وبين ان اسرائيل مستعدة لأي سيناريو وسنواصل العمل ضد حزب الله ووكلائه لحماية الإسرائيليين .

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + وكالات

جي بي سي نيوز

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