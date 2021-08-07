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ازدحامات خانقة امام محطات المناصير للمحروقات ..

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ازدحامات خانقة امام محطات المناصير للمحروقات .. بالفيديو ازدحامات خانقة امام محطات المناصير للمحروقات ..

جي بي سي نيوز :- شهدت محطات المناصير في ارجاء المملكة ازدحام خانق عصر الجمعة امام المحطات التابعة لها .

و اصطفت السيارات امام محطات المناصير لتعبئة البنزين بعد اعلان الشركة عن اطلاق حملة "الـ 20 دينارا صارت 25"، والتي تنفذها VISA والمناصير.

وكانت قد اعلنت شركة المناصير بالتعاون مع شركة VISA انها ستفتح الابواب امام الاردنيين للحصول على بنزين مجانا بقيمة 5 دنانير لكل 20 دينار يقوم المواطن بتعبئتها في سيارته .

ونوهت المجموعة، أن الدفع سيكون من خلال بطاقة VISA فقط .

وقالت الشركة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك : "عبي بنزين بـ 20 دينار وأكثر وأحصل على 5 دنانير مجاناً" ، *أيام الجمعة (27،20،13،6) من الساعة 3:00 وحتى 5:00 مساءً ، * الدفع ببطاقة VISA فقط وفي محطات المناصير" .

جي بي سي نيوز

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