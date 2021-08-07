أخبار عاجلة

أمانة جدة تغلق 42 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
مركز التأهيل الشامل بالقنفذة يقيم برنامجًا تدريبيًا "أسعفني" -
توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين "الصحة" وجمعية الرضاعة الطبيعية -
أمير جازان ينوه بالدور الكبير لمجلس شباب المنطقة ويطلع على فعالياته وبرامجه -
SAMI و"البحري" توقّعان اتفاقية لدعم توطين الخدمات اللوجستية في "الدفاع" -
شرطة تبوك تضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي -
لحظة تحطم طائرة عسكرية بضواحي موسكو -
الآن⛔الاستعدادات الأخيرة لإعلان نتيجة الثانوية العامة ووزير التعليم يكشف حقيقة حصول الأول على97٪ -
هل ستعترف الولايات المتحدة بطالبان كحكومة شرعية؟ بلينكن يوضح لـCNN -
"الجمارك" تُنهي إجراءات أكثر من 75 مليون طن من البضائع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

وزير الإسكان : تنفيذ أكثر من 92 ألف وحدة لمنخفضي الدخل في حدائق العاصمة

Print
وزير الإسكان : تنفيذ أكثر من 92 ألف وحدة لمنخفضي الدخل في حدائق العاصمة وزير الإسكان : تنفيذ أكثر من 92 ألف وحدة لمنخفضي الدخل في حدائق العاصمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجولة تفقدية لوحدات السكنية لمنخفضى الدخل بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بمدينة حدائق العاصمة وذلك عقب تفقده لمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقام بمدينة بدر.


وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه، نماذج من الوحدات السكنية، التي تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها، كما تم تأثيثها كنموذج لفرش الوحدات، كما تفقد أعمال تنسيق الموقع، موجهاً بضرورة تنفيذها على أعلى مستوى، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، ولتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.

وقال الوزير، إنه جار تنفيذ أكثر من 92 ألف وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، بنموذجى (غرفتين وصالة- 3 غرف وصالة)، بنسب تنفيذ متقدمة، حيث بلغت نسب التنفيذ ببعض المواقع نحو 90 ٪.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم التخطيط لتنفيذ 47 مشروعاً خدمياً، ويجرى حالياً تنفيذ عدد منها، وتشمل (6 مدارس تعليم أساسى – 7 حضانات – 3 وحدات صحية – مستشفى – مخبزين – 11 سوقاً تجارية صغيرة – مركزى شباب – 5 ملاعب خماسية – قسم شرطة – محطة وقود – موقف إقليمى)، من أجل توفير الخدمات المختلفة للسكان، بجانب إتاحة 30 قطعة أرض للمستثمرين بالمدينة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية