وزير الإسكان : تنفيذ أكثر من 92 ألف وحدة لمنخفضي الدخل في حدائق العاصمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجولة تفقدية لوحدات السكنية لمنخفضى الدخل بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بمدينة حدائق العاصمة وذلك عقب تفقده لمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقام بمدينة بدر.



وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه، نماذج من الوحدات السكنية، التي تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها، كما تم تأثيثها كنموذج لفرش الوحدات، كما تفقد أعمال تنسيق الموقع، موجهاً بضرورة تنفيذها على أعلى مستوى، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، ولتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.

وقال الوزير، إنه جار تنفيذ أكثر من 92 ألف وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، بنموذجى (غرفتين وصالة- 3 غرف وصالة)، بنسب تنفيذ متقدمة، حيث بلغت نسب التنفيذ ببعض المواقع نحو 90 ٪.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم التخطيط لتنفيذ 47 مشروعاً خدمياً، ويجرى حالياً تنفيذ عدد منها، وتشمل (6 مدارس تعليم أساسى – 7 حضانات – 3 وحدات صحية – مستشفى – مخبزين – 11 سوقاً تجارية صغيرة – مركزى شباب – 5 ملاعب خماسية – قسم شرطة – محطة وقود – موقف إقليمى)، من أجل توفير الخدمات المختلفة للسكان، بجانب إتاحة 30 قطعة أرض للمستثمرين بالمدينة.