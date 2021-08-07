وزيرة التجارة تتفقد 3 مصانع بمنطقة قفط الصناعية بقنا (صور)

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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على جذب استثمارات جديدة محلية واجنبية للاستثمار فى قطاع الصناعة مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجى المرتفع ، الأمر الذى يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى داخلى السوقين المحلى والخارجى.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة لعدد من المصانع فى اطار زيارتها لمنطقة قفط الصناعية بمحافظة قنا ، وقد رافق الوزيرة خلال الزيارة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والنائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب.

وزيرة التجارة والصناعة تتفقد عدد من المصانع بقنا

وقالت إن القيادة السياسية تولى قطاع الصناعة اهتماماً كبيراً خاصة وانه يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى ، حيث وجه الرئيس السيسى الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتشجيع المنتج الوطنى ومنحه الافضلية فى كافة المشروعات التى تنفذها الحكومة ومن بينها مشروعات مبادرة حياة كريمة الى جانب التوسع فى تصنيع مستلزمات الانتاج لتقليل فاتورة الواردات ، مشيرة فى هذا الاطار الى حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الراغبين فى انشاء مشروعات جديدة تعزز من تنافسية الصناعة المصرية وتوفر المزيد من فرص العمل امام الشباب.

وتضمنت زيارة الوزيرة تفقد مصنع طائر الفنيق لدرفلة الحديد المقام على مساحة 62 ألف متر مربع وبإجمالي استثمارات مصرية تبلغ 750 مليون جنيه، حيث يجرى حاليا انهاء اجراءات تشغيل المصنع لبدء العملية الانتاجية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وزيرة التجارة والصناعة تتفقد عدد من المصانع بقنا

كما تفقدت شركة A.R.E جروب للطاقة المتجددة المتخصص في تصنيع الألواح والخلايا والسخانات الشمسية والزجاج الشمسي بإجمالي استثمارات مصرية وعربية مشتركة تبلغ 203 مليون جنيه وتصدر الشركة بنحو 12 مليون جنيه وتوظف نحو 80 شخص، وتضم الشركة 4 مصانع منها 3 مصانع تم إنشاؤها وتشغيلها وجاري تجهيز المصنع الرابع الذي يقوم بتصنيع الخلايا من مرحلة الويفر سيليكون وهو المصنع الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

وزيرة التجارة والصناعة تتفقد عدد من المصانع بقنا

كما شملت جولة وزيرة التجارة والصناعة تفقد مصنع المتحدة للغازات المتخصص في تعبئة أسطوانات الأكسجين ، باستثمارات تصل الى نحو 1.5 مليون جنيه.