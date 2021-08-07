تأهيل وتطوير 4 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج

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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة المستدامة بمحافظات الصعيد تأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتطوير المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بها والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية والتعدينية وكذا توفير وحدات صناعية مرفقة للمستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل.

وقالت الوزيرة إنه يجري حالياً تأهيل وتطوير البنية التحتية لعدد 6 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد الذي يستهدف 4 مناطق بمحافظة سوهاج ومنطقتين بمحافظة قنا (قفط وهو) بتمويل مقدم من البنك الدولي يصل إلى 500 مليون دولار، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق للوصول لتجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمحافظتي قنا والأقصر لاستعراض منظومة تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين، وقد استهلت الوزيرة جولتها بزيارة للمنطقتين الصناعيتين قفط وهو بمحافظة قنا للوقوف على سير الأعمال بالمنطقتين، وقد رافق الوزيرة خلال الزيارة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والنائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب ومحمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وأوضحت جامع أن زيارة المنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا تستهدف متابعة تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وحريق وكهرباء وغاز واتصالات بما يلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية بهاتين المنطقتين.

ومن ناحية أخرى قامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة «هو» الصناعية والذي تم الانتهاء من إنشائه ويضم 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216 متر مربع للوحدة، و86 وحدة بمساحة 432 متر مربع، و12 وحدة بمساحة 540 متر مربع، حيث أن هذا المجمع مخصص بالكامل للأنشطة الهندسية، لافتةً إلى أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة طرح المجمع أمام المستثمرين لبدء عملية التخصيص وبدء الإنتاج.

وبدوره أكد محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على المتابعة المستمرة لسير الاعمال بالمجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية بما يحقق بيئة العمل الملائمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتذليل أية معوقات قد تواجههم وخاصة صغار المستثمرين الصناعيين ورواد الاعمال ومساندتهم منذ الخطوة الاولى من تخصيص الوحدة مروراً باستخراج التراخيص وكذا المساندة والدعم المستمر فيما بعد التشغيل والانتاج، وذلك في إطار التنسيق المشترك والمتواصل بين الهيئة وكافة الاجهزة المعنية لدعم الاستثمار لتعميق التصنيع المحلى وتوطين الصناعة.