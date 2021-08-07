البترول : مجمع جديد لإنتاج البنزين عالي الأوكتان باستثمارات 450 مليون دولار

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تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سير العمل بالمنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط التى تضم شركات (أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول وبتروجاس والتعاون للبترول والسهام والوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" والنيل للبترول) ، مؤكداً على إضافة مشروعات واستثمارات جديدة لتأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى.

وأوضح الملا، خلال تفقده انتظام أعمال التشغيل التجريبى للمجمع الجديد لإنتاج البنزين عالى الأوكتان بأسيوط، أن المجمع الجديد باستثماراته البالغة 450 مليون دولار وإنتاجه البالغ حوالى 800 ألف طن بنزين سنوياً يمثل إضافة قوية لخطط زيادة الطاقة التكريرية التى تنفذها الوزارة فى معامل التكرير بالمناطق الجغرافية البترولية المختلفة بمصر ، كما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى بتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية وكذلك تخفيف الضغط على الشبكة القومية للطرق بتوفير احتياجات الصعيد من البنزين والتى كان يتم نقلها باللوارى.

وأشار الوزير خلال الجولة إلى أن خطط قطاع البترول تتضمن إنشاء مجمع السولار الجديد التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول " أنوبك" كواحد من أهم المشروعات القومية فى مجال التكرير فى الفترة الحالية سواء من حيث التقنيات المتقدمة فى مجال عمليات التكرير وتحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية القيمة مثل السولار بالمواصفات الأوروبية " EURO 5" والنافتا والبوتاجاز وغيرها ، أو من حيث استثماراته البالغة حوالى 9ر2 مليار دولار .

وأكد على أن هذا الكم من استثمارات التكرير بالصعيد ، وأعمال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل من خلال المشروع القومى للتوصيل ومبادرة حياة كريمة وكذلك مشروعات رفع كفاءة المنطقة البترولية بأسيوط ، ومشروعات الدولة التى يتم تنفيذها فى كافة القطاعات رسالة من القيادة السياسية والحكومة لأهالينا هنا أنهم لهم أولوية أولى ولهم كامل الاهتمام المستحق بتغيير نمط الحياة تيسيراً عليهم.