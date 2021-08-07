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عاود مؤشر أسعار الذهب في الكويت الهبوط، اليوم السبت 7 ــ 8 ــ 2021، وسجل سعر "أوقية" الذهب بالكويت مبلغ 529,83 دينار كويتي أي ما يعادل 1763,15 دولار أمريكي، وسجل الجنيه الذهب سعر 136,27 دينار كويتي بما يعادل 453,49 دولار أمريكي.



سعر الذهب في الكويت صباح اليوم السبت 7 ــ 8 ــ 2021

وباستعراض اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم السبت 7ــ 8 ــ2021، حسب آخر تحديث لأسعار فئات الذهب، كانت أسعار الذهب في الكويت اليوم كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 17,04 دينار كويتي، ويقابله 56,69 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 15,61 دينار كويتي، مقابل 51,96 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 14,90 دينار كويتي، مقابل 49,60 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 12,77 دينار كويتي، ويقابله 42,51 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 529,83 دينار كويتي، مقابل 1763,15 دولار أمريكي.

و سجل سعر «الجنيه الذهب» سعر قدره 136,27 دينار كويتي بما يعادل 453,49 دولار أمريكي.