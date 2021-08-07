اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر، اليوم السبت 7 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق انخفاض ملحوظ خاصة في الأنواع الشعبية مثل البلطى بأنواعه، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات بالزيادة والنقصان.
الأسعار
|
نوع الأسماك
|
السعر المتداول
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|
التاريخ
|
قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)
|
75
|
60
|
90
|
2021-08-07
|
قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)
|
35
|
30
|
40
|
2021-08-07
|
قراميط
|
15
|
10
|
20
|
2021-08-07
|
ثعبان السمك
|
130
|
50
|
210
|
2021-08-07
|
المكرونة سويسى
|
67.5
|
60
|
75
|
2021-08-07
|
المكرونة مجمد
|
25
|
20
|
30
|
2021-08-07
|
موسى
|
110
|
90
|
130
|
2021-08-07
|
السبيط
|
140
|
110
|
170
|
2021-08-07
|
قرش
|
35
|
30
|
40
|
2021-08-07
|
كابوريا
|
75
|
30
|
120
|
2021-08-07
|
مرجان 2˃ 100 جم
|
25
|
23
|
27
|
2021-08-07
|
مرجان مجمد
|
22
|
19
|
25
|
2021-08-07
|
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم
|
35
|
32
|
38
|
2021-08-07
|
بربونى مجمد
|
27.5
|
25
|
30
|
2021-08-07
|
دنيس
|
110
|
90
|
130
|
2021-08-07
|
جمبري 2 مجمد
|
125
|
85
|
165
|
2021-08-07
|
جمبرى سويسى 3
|
125
|
90
|
160
|
2021-08-07
|
بورى 1 (≥ 500 جرام)
|
60
|
55
|
65
|
2021-08-07
|
بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)
|
50
|
47
|
53
|
2021-08-07
|
مازليا- كشر
|
35
|
30
|
40
|
2021-08-07