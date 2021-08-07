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القرش بـ35 والدنيس بـ110 جنيه .. سعر السمك والجمبري في السبت 7 أغسطس 2021

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القرش بـ35 والدنيس بـ110 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر السبت 7 أغسطس 2021 القرش بـ35 والدنيس بـ110 جنيه .. سعر السمك والجمبري في السبت 7 أغسطس 2021

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تنشر «المصرى اليوم»، سوق السمك في ، اليوم السبت 7 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق انخفاض ملحوظ خاصة في الأنواع الشعبية مثل البلطى بأنواعه، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات بالزيادة والنقصان.

الأسعار

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

75

60

90

2021-08-07

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

35

30

40

2021-08-07

قراميط

15

10

20

2021-08-07

ثعبان السمك

130

50

210

2021-08-07

المكرونة سويسى

67.5

60

75

2021-08-07

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-08-07

موسى

110

90

130

2021-08-07

السبيط

140

110

170

2021-08-07

قرش

35

30

40

2021-08-07

كابوريا

75

30

120

2021-08-07

مرجان 2˃ 100 جم

25

23

27

2021-08-07

مرجان مجمد

22

19

25

2021-08-07

البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم

35

32

38

2021-08-07

بربونى مجمد

27.5

25

30

2021-08-07

دنيس

110

90

130

2021-08-07

جمبري 2 مجمد

125

85

165

2021-08-07

جمبرى سويسى 3

125

90

160

2021-08-07

بورى 1 (≥ 500 جرام)

60

55

65

2021-08-07

بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)

50

47

53

2021-08-07

مازليا- كشر

35

30

40

2021-08-07

المصرى اليوم

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