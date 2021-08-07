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واصلت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم السبت 7 أغسطس 2021، انخفاضا جديدا بعدما حققت قفزة كبيرة للخلف ظهر الجمعة، محققة أكبر انخفاض منذ فترة كبيرة كبير استجابة للانخفاض المتتالى الذي شهده سعر الذهب عالميا منذ مساء الخميس. وانخفض الذهب بقيم تتراوح مابين 9 إلى 13 جنيها منذ صباح الجمعة .

وتتأثر أسعار الذهب، في مصر بأسعاره عالميا والتى تشهد حالة ارتباك كبيرة نتيجة للبيانات الاقتصادية الايجابية وكذلك ارتفاع مؤشر الدولار وعزوف المستقمرين عن التداول عليه كملاذ آمن .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح السبت، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 893 جنيها وكانت في الصباح 904 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 781 جنيها وكانت صباح الجمعة 794 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 669 جنيها، وكانت صباح الجمعة 680 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6248 جنيها.

بينما استقر سعر الذهب عالميا ا، صباح اليوم السبت، عقب اغلاق البورصة العالمية لقضاء الاجازة الاسبوعية، يومى السبت والأحد، بعدما حقق أدنى مستوى له منذ شهر عقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية والتى جاءت ايجابية حيث سجلت 943 ألف وظيفة بينما كان المتوقع أن تسجل 870 ألف وظيفة وجاء معدل البطالة ايجابيا أيضا محققا 5.4% وجاءت هذه البيانات لتعزز المخاوف من اتجاه الاحتياطى الفيدرالى لتقليص دعمه الاقتصادى في وقت أقرب مما كان معلنا في السابق .

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية قبل اغلاق البورصة بنسبة فجأة 2.2%، وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.4% ليحقق المعن الأصفر أعلى انخفاض له منذ فترة طويلة

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم السبت، 778.99 جنيه، وكان في صباح الجمعة 795.49 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،763.69 $، وكانت في صباح الجمعة 1,800.16 $ .

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