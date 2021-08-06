قافلة طبية لـ«أسنان البحيرة» في أبوحمص بالتعاون مع جامعة الإسكندرية (صور)

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نظمت نقابة أطباء الأسنان في محافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة إيناس زغلول، نقيب أطباء أسنان البحيرة، قافلة طبية في قرية دمسنا بمركز أبوحمص في البحيرة، وذلك بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، للكشف المجاني على المواطنين في القرية.

وقالت الدكتورة إيناس زغلول، إن القافلة التي ضمت تخصصات باطنة وأطفال وأمراض صدرية وجلدية ونساء ورمد، بالإضافة إلى الأسنان، قامت بالكشف على نحو 700 من المواطنين في القرية، بمقر مركز شباب قرية دمسنا.

وأضافت نقيب أطباء الأسنان في البحيرة، إن القافلة تمت بالتعاون بين النقابة ومحافظة البحيرة وإدارة مبادرة حياة كريمة ومديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة وجمعية العمدة للتنمية وكفالة اليتيم في أبوحمص، وبالاشتراك مع كليتى الطب وطب الأسنان في جامعة الإسكندرية.

وقامت مكتبة دمنهور العامة، برئاسة أحمد الهواشي، بحملة لتوعية الأطفال بأهمية تنظيف الأسنان والحفاظ على صحة الأسنان، والاهتمام بالتغذية الصحية، وتخللها قيام فريق المكتبة بعمل رسومات على وجوه الأطفال بغرض إضفاء جو من البهجة على اللقاء.

قافلة طبية لـ«أسنان البحيرة» فى أبوحمص بالتعاون مع جامعة الإسكندرية

قافلة طبية لـ«أسنان البحيرة» فى أبوحمص بالتعاون مع جامعة الإسكندرية

قافلة طبية لـ«أسنان البحيرة» فى أبوحمص بالتعاون مع جامعة الإسكندرية

قافلة طبية لـ«أسنان البحيرة» فى أبوحمص بالتعاون مع جامعة الإسكندرية

قافلة طبية لـ«أسنان البحيرة» فى أبوحمص بالتعاون مع جامعة الإسكندرية