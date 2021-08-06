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خبير بيئي يكشف سبب الحرائق المنتشرة في العالم ()

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خبير بيئي يكشف سبب الحرائق المنتشرة في العالم (فيديو) خبير بيئي يكشف سبب الحرائق المنتشرة في العالم ()

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قال الدكتور مجدي علام، رئيس اتحاد خبراء البيئة العرب، إن التغيرات المناخية، يوجد بها جزء طبيعي، وآخر يأتي نتاج النشاط البشري المكثف الذي حدث بعد الثورة الصناعية، موضحًا أنه يحدث انحراف صغير في مسار الكرة الأرضية في مدارها حول الشمس كل عشرات السنين.

وتابع علام، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن انحراف مسار الأرض يمكن أن يسبب العديد من الظواهر الطبيعة.

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن أن الطبيعة وحدها هي السبب في تلك الظواهر والحرائق التي تشهدها بعض المناطق في العالم، مشيرًا إلى أن القضاء على الغابات الاستوائية في حوض نهر الأمازون، أدى إلى اختلال التوازن، وحدوث التغيرات المناخية.

واستطرد: «حجم الحرق الذي تم في الـ100 سنة الأخيرة لم يحدث على مستوى تاريخ الكرة الأرضية»، مضيفًا أنه حرق الوقود الأحفوري ينتج ثنائي أكسيد الكربون، وهو المكون الرئيس للاحتباس الحراري.

وأردف: «الاحتباس الحراري أصبح يشكل طبقة زجاجية حول الكرة الأرضية، تجعلها حبيسة، داخل طبقة لا تخرج منها الحرارة، فيستمر تسخين الأرض»، مؤكدًا أن هذا سبب الحرائق التي تضرب العالم.

المصرى اليوم

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