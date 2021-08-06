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قال الدكتور مجدي علام، رئيس اتحاد خبراء البيئة العرب، إن منطقة الدلتا تأثرت بارتفاع مستوى مياه البحر.

وأضاف علام، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أنه يتم السماح باستمرار زراعة الأرز في منطقة الدلتا من أجل المحافظة على نسبة المياه العذبة حتى تتمكن من محاربة وصد المياه المالحة القادمة من البحر نتيجة ذوبان الجليد في القطب الشمالي.

وكشف علام أن الصين على مدار النهضة الاقتصادية التي استمرت 25 عام قامت بحرق كل شيء عبر استخدام الوقود الأحفوري، موضحا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والهند يطلق عليهم الملوثون الكبار للكرة الأرضية.

وأضاف أن نسبة الانبعاثات في مصر لا تتخطى الـ0.5% وفي قارة إفريقيا 4% وفي أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والهند نجد أن نسبة الانبعاث تصل إلى 60% و30% في بعض من تلك الدول قائلا: «الدول الصناعية بتولع في الكرة الأرضية».