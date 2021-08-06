«أفريقية النواب» ترفض انضمام إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي

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قال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن اللجنة تؤيد الموقف المصري برفض انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي كمراقب.

وأضاف الجبلي، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «هذا أمر غير مألوف وغير مسبوق، وأتمنى ألا تتم الموافقة، وأعتقد ان السبب يرجع إلى وجود كثير من التناقضات داخل الاتحاد الأفريقى وربما تكون إثيوبيا وراءه».

وتابع: «وجود إسرائيل كمراقب أمر غير حميد لآلية الاتحاد، ولا نعلم فائدة وجوده ومن الممكن أن يسبب مشكلات كثيرة».

وقال «الجبلي»: «النظام الأساسي للاتحاد يسمح لرئيس المفوضية باستخدام سلطته التقديرية لاتخاذ بعض القرارات، وأعتقد أن هذه السلطة بها مشكلة لأن الموقف حساس ولا يجوز استخدامها في هذا الموقف، وقد تستخدم هذه السلطة في موقف آخر لا يترتب عليه أي أزمة».

وطالب رئيس «أفريقية النواب» الدول العربية أعضاء الاتحاد بأن يتحركوا ككتلة واحدة ويتواصلوا مع الدول الأخرى داخل الاتحاد لتشكيل جيهة واحدة قبل القمة المقبلة.