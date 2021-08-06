أخبار عاجلة

رفع 49 طن مخلفات فى حملة نظافة بمركز إسنا بالأقصر -
وزير الإسكان يُفعّل دور إدارة الجودة للرقابة على تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة -
«الخشت» يبحث مع رئيس «أمناء الجامعة العربية المفتوحة» سبل التعاون وتبادل الخبرات -
وكيل صحة الغربية يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة -
«طالبان» تصدر عفوًا عامًا عن كل موظفي أفغانستان: «يمكنكم العودة لحياتكم الطبيعية» -
حفل لـ محمود الحديوي في بيت السحيمي الخميس -
"سكني": استمرار البناء في 72 مشروعاً.. وإصدار 524 ألف شهادة "تصرفات عقارية" -
خيرات.. "وقف النعمة" يحفظ مليونَي وجبة سنوياً ويدعم 25 ألف أسرة -
عاجل ⛔وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة تنشر علي اليوم السابع .. وحجب نتيجة لطالبين بعد تسريبها -
«مياه الأقصر» تعقد لقاء جماهيري للتعريف بمشروعات «حياة كريمة» بقرية الدير بإسنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«أفريقية النواب» ترفض انضمام إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي

Print
«أفريقية النواب» ترفض انضمام إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي «أفريقية النواب» ترفض انضمام إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن اللجنة تؤيد الموقف المصري برفض انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي كمراقب.

وأضاف الجبلي، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «هذا أمر غير مألوف وغير مسبوق، وأتمنى ألا تتم الموافقة، وأعتقد ان السبب يرجع إلى وجود كثير من التناقضات داخل الاتحاد الأفريقى وربما تكون إثيوبيا وراءه».

وتابع: «وجود إسرائيل كمراقب أمر غير حميد لآلية الاتحاد، ولا نعلم فائدة وجوده ومن الممكن أن يسبب مشكلات كثيرة».

وقال «الجبلي»: «النظام الأساسي للاتحاد يسمح لرئيس المفوضية باستخدام سلطته التقديرية لاتخاذ بعض القرارات، وأعتقد أن هذه السلطة بها مشكلة لأن الموقف حساس ولا يجوز استخدامها في هذا الموقف، وقد تستخدم هذه السلطة في موقف آخر لا يترتب عليه أي أزمة».

وطالب رئيس «أفريقية النواب» الدول العربية أعضاء الاتحاد بأن يتحركوا ككتلة واحدة ويتواصلوا مع الدول الأخرى داخل الاتحاد لتشكيل جيهة واحدة قبل القمة المقبلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رفع 49 طن مخلفات فى حملة نظافة بمركز إسنا بالأقصر

رفع 49 طن مخلفات فى حملة نظافة بمركز إسنا بالأقصر

وزير الإسكان يُفعّل دور إدارة الجودة للرقابة على تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة

وزير الإسكان يُفعّل دور إدارة الجودة للرقابة على تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة

«الخشت» يبحث مع رئيس «أمناء الجامعة العربية المفتوحة» سبل التعاون وتبادل الخبرات

«الخشت» يبحث مع رئيس «أمناء الجامعة العربية المفتوحة» سبل التعاون وتبادل الخبرات

وكيل صحة الغربية يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة

وكيل صحة الغربية يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة