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كارتيرون يرفض إعلان قائمة لمواجهة المحلة .. تعرف على السبب

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كارتيرون يرفض إعلان قائمة الزمالك لمواجهة المحلة .. تعرف على السبب كارتيرون يرفض إعلان قائمة لمواجهة المحلة .. تعرف على السبب

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة غزل المحلة ببطولة الدوري الممتاز المقرر لها غدا السبت 7-8-2021.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك فضل كارتيرون، إعلان القائمة والتشكيل النهائي للمباراة خلال المحاضرة التي تسبق اللقاء غدا، نظراً لاستمرار الفريق في معسكر مغلق حتى مواجهة الاتحاد السكندري.

ويواجه الزمالك نظيره المحلة غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم 28 من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٦١ نقطة بعد خوضه ٢٧ جولة من عمر البطولة.

ويلتقى الزمالك مع غزل المحلة، على ملعب استاد الإسكندرية، عند السابعة مساءً، ضمن المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة والعشرين للدورى.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلًا المركز الثانى فى جدول المسابقة برصيد 61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الأهلى، الذى يحتل المركز الأول.

فيما يدخل المحلة اللقاء محتلًا المركز الثالث عشر فى جدول المسابقة، وفى جعبته 32 نقطة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاث لضرب عصفورين بحجر واحد، أولهما عدم الابتعاد عن مشهد الصدارة، وثانيهما الثأر للهزيمة من غزل المحلة فى مباراة الدور الأول.

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المصرى اليوم

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