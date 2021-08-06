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فيضانات السودان تزداد ومنسوب النيل يصل إلى مستوى جديد

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فيضانات السودان تزداد ومنسوب النيل يصل إلى مستوى جديد فيضانات السودان تزداد ومنسوب النيل يصل إلى مستوى جديد

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كشفت لجنة الفيضان في وزارة الري والموارد المائية السودانية، الجمعة، أن منسوب نهر النيل في العاصمة الخرطوم قد تجاوز مرحلة الفيضان بـ28 سم، حيث ازداد 4 سم عن منسوب أمس وبزيادة إجمالية 14 سم عن أول أمس، وتوقعت استمرار زيادة المناسيب في جميع القطاعات.

وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، الجمعة: «نهر النيل في الخرطوم تجاوز منسوب الفيضان بـ28 سم بدلا من أمس والذي كان عند مستوى24 سم؛ حيث سجل اليوم 16.78 متر، حيث كان أمس الخميس عند مستوى 16.74 متر»، بالإضافة إلى زيادة تصل ما بين 5- 10 سنتيمترات في جميع قطاعات النيل.

وأشار البيان إلى أن إيراد النيل الأزرق بلغ عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية 763 مليون متر مكعب بدلا من أمس والذي كان 742 مليون متر مكعب، متوقعا ثبات الإيراد عند 600 إلى 650 مليون متر في الأيام المقبلة.

وأضافت أن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية سجل 230 مليون متر مكعب بدلا من أمس الذي سجل 200 مليون متر مكعب، حيث شهد زيادة 30 مليون متر مكعب إضافية.

وحذرت لجنة الفيضان في السودان جميع المواطنين في جميع القطاعات بأخذ الاحتياطات اللازمة، وخاصة قطاع النيل الأزرق محليات ولايات سنار والخرطوم وعطبرة، حيث بدأ بعضهم في تشييد حواجز ترابية في محاولة لمنع تدفق المياه إلى الأحياء السكنية.

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- بيان لجنة الفيضان بالسودان اليوم الجمعة 6 اغسطس 2021

المصرى اليوم

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