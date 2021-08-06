المغرب يسجل 11358 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 11358 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 12039 إصابة أمس، ما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 676683‭ ‬‬ حالة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل ‭‭76‬‬ وفاة جديدة، صعودا من 72 أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 10163 وفاة.

وقبل أسبوعين تبرعت الولايات المتحدة بـ300 ألف جرعة من لقاح كورونا للمغرب ضمن برنامج المبادرة العالمية «كوفاكس».

ويتجه المنحنى الوبائي في المغرب منذ أيام نحو الارتفاع، بعد أن أقدمت السلطات قبل أسابيع على تخفيف القيود والإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا والسماح بإقامة أنشطة وتجمعات وفق شروط محددة، واستئناف الرحلات الدولية على ضوء استقرار الوضع الوبائي، قبل أن تعود لتشديد بعض القيود لمواجهة الانتشار المتسارع للفيروس.

واعتمدت المملكة حزمة إجراءات احترازية مؤخرا، من بينها منع إقامة الحفلات والأعراس، وعدم السماح بتجاوز 10 أشخاص خلال مراسيم الدفن، إضافة إلى منع التنقل بين المدن من دون استصدار رخصة استثنائية، مع حظر التنقل الليلي من الساعة الحادية عشر ليلا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف صباحا.

وإلى جانب الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها من أجل محاولة كبح انتشار الوباء، تسارع السلطات المغربية الزمن من أجل تسريع عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، عبر توسيع فئة المستهدفين لتشمل الشباب البالغ 25 سنة فما فوق.

كما قررت الحكومة المغربية، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا إلى غاية 10 من سبتمبر المقبل، لمواجهة تفشي الوباء.