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رسائل أبوالعينين للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الأهلي

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رسائل أبوالعينين للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الأهلي رسائل أبوالعينين للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الأهلي

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حرص المهندس طارق أبوالعينين، نائب رئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا، المشرف العام على الكرة، على دعم ومؤازرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، المدير الفني، قبل مواجهة النادي الأهلي، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وحضر المهندس طارق أبوالعينين المران الختامي للفريق، قبل مباراة النادي الأهلي، المقرر لها غدا السبت، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

وطلب المشرف العام على الكرة من اللاعبين تقديم عرض قوي، في إطار تعاهد الجميع على تصحيح الأوضاع، وتقديم عروض قوية، تعيد الفريق لمكانته الطبيعية في جدول الدوري الممتاز.

وقال أبوالعينين، إن الأمتار الأخيرة من عمر مسابقة الدوري تحتاج إلى التركيز الكامل والقتال على كل نقطة، وسط صراع شرس في القمة والقاع، ما كان سببًا في سيطرة الندية على غالبية المباريات، واختفاء الفوارق الكبيرة في جميع المواجهات، مهما كان طرفاها.

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