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اليمن تسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا منذ شهور

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اليمن تسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا منذ شهور اليمن تسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا منذ شهور

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أعلنت لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة كورونا، تسجيل 27 إصابة جديدة في المناطق التي تسيطر عليها المعترف بها دوليا، وهو أكبر عدد إصابات يومية بالفيروس بعد شهور من انحسار الإصابات.

وبحسب إحصاءات رسمية نشرتها «اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا» التابعة للحكومة اليمنية، فإن معظم الإصابات تم تسجيلها في عدن (15 إصابة) بينما توزعت الإصابات الباقية على محافظات حضرموت وتعز وشبوة ولحج.

كما أعلنت اللجنة تسجيل حالة وفاة واحدة في محافظة حضرموت.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في تلك المحافظات إلى 7131 إصابة، منها 1384 حالة وفاة. وثمة اعتقاد بأن هذا الرقم أقل بكثير من العدد الفعلي.

المصرى اليوم

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