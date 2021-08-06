بالأسماء.. مدير أمن كفر الشيخ يعتمد الحركة الداخلية لضباط المباحث

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اعتمد اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، الحركة الداخلية لرؤساء مباحث مراكز شرطة وأقسام المحافظة.

وتضمنت الحركة الإبقاء على 4 رؤساء مباحث وتغيير آخرين، كما تضمنت تعيين آخرين جدد.

وشملت الحركة الإبقاء على الرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز دسوق، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز فوه، والنقيب أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، والرائد ضياء راشد، رئيس مباحث قسم شرطة بندر بيلا.

كما تم تكليف الرائد محمد إبراهيم قطاطو للعمل رئيسا لمباحث مركز شرطة الرياض، والرائد عمرو عوض، رئيسا لمباحث قسم شرطة بندر كفر الشيخ، والمقدم طارق السكران، رئيسا لمباحث مركز بيلا، والرائد محمد أبوشعيشع، رئيسا لمباحث مركز شرطة الحامول، والرائد محمد عبدالعزيز رئيسا لمباحث مركز كفر الشيخ، والرائد أحمد الحجار رئيسا لمباحث قسم ثان كفر الشيخ، والرائد أحمد عبدالشافي، رئيسا لمباحث قسم أول كفر الشيخ.

كما تم تكليف الرائد عمرو فتح، رئيسا لمباحث مركز بلطيم، والرائد سعد البيشي، رئيسا لمباحث مركز شرطة سيدي سالم.

وتم تكليف الرائد مصطفى منيسي لإدارة المعلومات، وتكليف الرائد أحمد عادل قطاطو، وكيلًا لمباحث إدارة المرور بالمحافظة.