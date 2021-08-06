رفع 200 طن تراكمات قمامة وأتربة بإدفو

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نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، في رفع أكثر من 200 طن من مخلفات وتراكمات للأتربة بالطرق العامة، وذلك ضمن مبادرة «نظافة» التي تم تنفيذها على مستوى القرى المختلفة.

وفي الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية، تم رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بينما تم تنفيذ أعمال التجميل والتشجير بطريق المطار/ المعبد، وأيضاً تم المرور على مجزر الوحدة المحلية للتأكد من منظومة العمل به والنظافة.

وفى نفس الوقت، قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بشوارع المدينة والطريق العام مع الاستمرار في إنارة الشوارع، وكسح وشفط بيارات وخزانات الصرف الصحى .

وقال المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، إنه تم إعداد وتجهيز وفتح مكتب بديوان الوحدة المحلية ليكون خاصاً بلجنة البت الفنى في طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك لإنجاز العمل والبت في طلبات المواطنين.