بريطانيا تنصح رعاياها بمغادرة أفغانستان

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حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها من السفر إلى أفغانستان، ودعت رعاياها البريطانيين هناك للمغادرة على الفور.

وقالت الوزارة، في بيان نشر بموقع الحكومة البريطانية الرسمي، إنها تنصح «بعدم السفر إلى أفغانستان، وتنصح كل البريطانيين هناك بمغادرة البلاد فورا».

وتشهد أفغانستان، منذ مايو الماضي، أحداثا دامية عندما أطلقت طالبان عملية في أجزاء واسعة من البلاد تزامنا مع بدء الجيش الأمريكي آخر مراحل انسحابه، مسدلا الستار على حرب استمرت 20 عاما.

وصعّد الجيشان الأفغاني والأمريكي ضرباتهما الجوية ضد المتمردين، وحذرت طالبان الأربعاء من أنها ستستهدف مسؤولين حكوميين بارزين ردا على ذلك.

ودعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى «وقف عاجل وكامل ودائم لإطلاق النار» في أفغانستان، منددا بتكثيف حركة طالبان هجماتها الدموية.

وحذر المشاركون في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال المناقشة المفتوحة للوضع المتدهور في أفغانستان، من شبح الحرب الأهلية.

وتؤكد «طالبان» استمرار الهجوم على قوات الأمن الحكومية في معظم أنحاء البلاد؛ معلنة سيطرة مقاتليها على معظم خط الحدود الدولية.

من جانبها، قالت ديبورا ليونز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان أمام مجلس الأمن الدولي، إن الحرب في البلد الآسيوي دخلت «مرحلة جديدة أشد دموية ودمارا» مع سقوط أكثر من ألف قتيل من المدنيين الشهر الماضي خلال هجوم لحركة طالبان.

وأضافت المسؤولة الدولية: «الطرف الذي يلتزم بصدق بتسوية عبر التفاوض لن يخاطر بمثل هذا العدد كبير من الضحايا المدنيين، لأنه يدرك أن عملية المصالحة ستكون أشد صعوبة كلما زادت إراقة الدماء».