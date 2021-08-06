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«الداخلية» تكشف تفاصيل سحل «سيدة الشرقية» في الشارع.. وتضبط المتهمين

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كشف وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بقيام 3 أشخاص بسحل سيدة ومحاولة سرقة حقيبتها في أحد شوارع محافظة الشرقية، وتمكنت من ضبط مرتكبى الواقعة، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية بمحاولة الاستيلاء على حقيبة يد إحدى السيدات في دائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وبفحص الأجهزة أمنية مقطع الفيديو تبين أن «مجهولين» يستقلون دراجة نارية دون لوحات معدنية بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال سير المجني عليها بدائرة المركز إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها، ما أدى لسقوطها على الأرض وفروا هاربين.

تم التوصل إلى المجني عليها وبسؤالها أيدت ما جاء في الفحص وعللت سبب عدم تقديمها بلاغًا في حينه لعدم تمكن المتهمين من الاستيلاء على حقيبتها.

عقب تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية من تحديد وضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لمرورهم بضائقة مالية، وأرشد أحدهم عن الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الحادث بمكان إخفائها، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان عدد من رواد مواقع التواصل قد أكدوا أن الواقعة وقعت في أحد شوارع منطقة أولاد صقر في الشرقية، حيث قام 3 شباب يستقلون دراجة بخارية بسحل سيدة أثناء محاولة سرقة حقيبتها خلال سيرها في الشارع، ما تسبب في إصابتها بكدمات في جسدها.

واقرأ أيضًا: «أمن الشرقية» يفحص فيديو سحل سيدة في الشارع لتحديد هوية المتهمين

سحل سيدة في الشرقية اثناء سرقتها - صورة أرشيفية
سحل سيدة في الشرقية اثناء سرقتها - صورة أرشيفية
سحل سيدة في الشرقية اثناء سرقتها - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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