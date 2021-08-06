«زي النهارده».. الشيخ زايد حاكما لدولة الإمارات العربية المتحدة 6 أغسطس 1966

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يحظى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمكانة خاصة لدى المصريين «حكومة وشعبًا»، كما أنه كان يشعر بميل خاص تجاه المصريين الذين أحبهم فأحبوه وكان معهم في السراء والضراء،أما اسمه كاملًا فهو زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان آل نهيان الفلاحى.

وقد حكم الإمارات «زي النهارده» في 6 أغسطس 1966 إلى 2004 وهوالعام الذي توفى فيه ودُفن أمام مسجد الشيخ زايد «أبوظبى»، وقد جاء إلى الحكم خلفًا للشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، وبعد وفاة الشيخ زايد خلفه على الحكم الشيخ خليفة.

كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبى، ولد عام 1918 في مدينة أبوظبى بقصر الحصن وقد سمى على اسم جده الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان والذى حكم إمارة أبوظبى منذ عام 1855 إلى عام 1909، حكم الشيخ زايد مدينة العين عام 1946 ولم تكن ندرة الماء والمال وقلة الإمكانيات حجر عثرة أمام تطوير مدينة العين، بفضل تلك التوجهات فقد افتتحت في عام 1959أول مدرسة بالعين حملت اسم المدرسة النهيانية، كما تم إنشاء أول سوق تجارية وشبكة طرق ومشفى طبى،ولعل أبرزما تحقق في تلك الفترة الصعبة من تاريخ مدينة العين القرارالذى أصدره بإعادة النظر في ملكية المياه وجعلها، على ندرتها ،متوفرة للجميع، بالإضافة إلى تسخيرها لزيادة المساحات الزراعية.

وحين تولى الشيخ زايد مقاليدالحكم في إمارةأبوظبى في 6أغسطس 1966بإجماع وموافقة من العائلة الحاكمة خلفاًلشقيقه الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان،اتخذ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قرارًا بمنع البترول عن الدول المساندة لإسرائيل في حرب 6 أكتوبر 1973، وقال: «النفط العربى ليس أغلى من الدم العربى».وبادر بقطع النفط عن دول العالم، مما شكل ضغطًا فاعلًا على القرار الدولى بالنسبة لهذه الحرب كما تم اختياره رجل البيئة والإنماء عام 1995 وهو ثانى اثنين في تحقيق وحدة الإمارات مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والتى بدأت اتحادًا بين إماراتيهما أبوظبى ودبى، وقاما بدعوة باقى حكام الإمارات لهذه الوحدة، فلبوا عام 1971،أما عن دوره في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد كان لدى الشيخ زايد والشيخ جابر الأحمد الصباح توجه وحدوى بدأ بفكرة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقق ذلك في 25 مايو 1981 في أبوظبى بالإمارات العربية المتحدة.