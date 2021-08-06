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«زى النهارده».. وفاة الأمير كمال الدين حسين في 6 أغسطس 1932

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«زى النهارده».. وفاة الأمير كمال الدين حسين في 6 أغسطس 1932 «زى النهارده».. وفاة الأمير كمال الدين حسين في 6 أغسطس 1932

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الأمير كمال الدين حسين، هو ابن السلطان حسين كامل والأميرة عين الحياة، ابنة الأمير أحمد رفعت باشا، وكان الأميركمال الدين حسين متزوجاً من الأميرة نعمة الله توفيق،ابنة الخديو توفيق،ولم يرزق منها بأطفال.

ورغم أن تاريخ قد شهد محطات من الصراع على الحكم بسيناريوهات ونهايات مختلفة، لكن هذا الأمير كسرالقاعدة ورفض عرش مصر، رغم مشروعية توريثه باتفاق الشعب والباب العالى،بل والاحتلال أيضاً،وهذه الواقعة الاستثنائية سقطت تقريباً من ذاكرة المصريين.

وقد اعتذر الأمير كمال الدين حسين عن تولى العرش في رسالة أرسلها لوالده في ٨ أكتوبر ١٩١٧قبل يوم واحد من وفاة والده، فلما اعتذر عن تولى حكم مصر تولى عمه (الملك فؤاد)، وهناك روايات أخرى تفسر تنازل الأمير كمال الدين حسين عن عرش مصر بأن هناك أسباباً رومانسية وقصة حب لسيدة فرنسية تدعى(فيال ديمنييه).

وكان الأميرقد دخل مستشفى (الأنجلو أمريكان) بالقاهرة في حالة صحية متدهورة،وأصرالأطباء على بتر إحدى قدميه، حيث كان مصاباً بجلطة في قدمه، ولكن الأمير طلب تأجيل العملية لحين كتابة وصيته التي أوصى فيها بقصره لزوجته (نعمة الله) وبعد إجراء العملية وقبل أن يتماثل للشفاء أصرعلى السفر لفرنسا ضاربا بكل النصائح الطبية عرض الحائط وتوفى هناك «زى النهارده» فى٦أغسطس ١٩٣٢وظلت أرملته الأميرة (نعمة الله) تقيم في قصرهما (مبنى وزارة الخارجية القديم بميدان التحرير حالياً) بالقاهرة،وعاشت حياة زهد وتقشف ثم قررت الانتقال لمبنى صغير مجاور للقصر، وأهدت قصرها لوزارة الخارجية في ١٩٣٠ ليكون مقراً رسمياً جديداً لها.

المصرى اليوم

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