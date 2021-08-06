«المرأة العربية» تمنح وزيرة الصحة الفلسطينية جائزة التميز في مجال الطب

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القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "

منحت لجنة المرأة العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، جائزة التميز للمرأة العربية للعام ٢٠٢٠ في مجال الطب.

وأشادت اللجنة المنعقدة في دورتها الأربعين للعام ٢٠٢١، بالدور البارز الذي تقدمه وزيرة الصحة في المجال الطبي في فلسطين، والجهود الحثيثة التي قدمتها الطواقم الطبية الفلسطينية في مواجهة جائحة كورونا، وبذل الطاقات القصوى في علاج المواطنين وتوفير الخدمات الصحية اللازمة.

ورشحت وزارة شؤون المرأة وزيرة الصحة الكيلة عن فلسطين للجائزة، تقديراً لدورها الريادي الكبير في القطاع الصحي الفلسطيني وتطويره، لا سيما خلال جائحة كورونا.

وكرمت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، وزيرة الصحة د. مي الكيلة، لمناسبة حصولها على الجائزة، وتقديراً لجهود وزارة الصحة الريادية مواجهة جائحة كورونا وتطوير المنظومة الصحية الوطنية.

وقالت وزيرة الصحة، في بيان لها، اليوم الخميس، "أهدي هذه الجائزة لكافة العاملات في القطاع الصحي الفلسطيني لدورهم البارز والكبير في خدمة المواطنين ومواجهة الجائحة، وأشكرهن على صبرهن وعزيمتهم في العمل والعطاء والتفاني في تقديم الواجب الإنساني".

وشكرت وزيرة الصحة، جامعة الدول العربية ولجنة المرأة العربية المنبثقة عنها، على الجائزة والتقدير الكبير من قبلهم لفلسطين وقدرات المرأة الفلسطينية ودورها البارز والريادي في المجتمع الفلسطيني وعربياً وعالمياً.

وأكدت أن هذه الجائزة تمثل دعماً إضافياً لكافة الكوادر الطبية في فلسطين للمضي قدماً في نداء الواجب الصحي وتطوير القدرات.

وقالت وزيرة شؤون المرأة "نثني على جهود وزيرة الصحة وكافة كوادر الوزارة، ونفخر بالقدرات الفلسطينية التي تستحق الدعم والتكريم والتميز محلياً وعربياً ودولياً.

وأضافت حمد أن الجائزة تعبر عن نجاح كل فلسطيني وتؤكد على حضور المرأة الفلسطينية على الساحة العربية في مختلف المجالات.