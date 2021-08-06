أخبار عاجلة

عاجل ⛔وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة تنشر علي اليوم السابع .. وحجب نتيجة لطالبين بعد تسريبها -
«مياه الأقصر» تعقد لقاء جماهيري للتعريف بمشروعات «حياة كريمة» بقرية الدير بإسنا -
تحرير 7 مخالفات تموينية وضبط 5172 قطعة حلوى ولبان مجهولة المصدر بإسنا جنوب الأقصر -
جامعة الإسكندرية تحافظ على المركز الثاني محلياً بتصنيف شنغهاي الصيني لعام 2021 -
تنسيق الجامعات 2021.. كل ماتريد معرفته عن برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بجامعة حلوان -
"الزعاق": موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً -
التدريب التقني: برامج متخصّصة لتأهيل وتمكين المواطنين من وظائف التشغيل والصيانة -
انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة "الثانوية": الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس -
قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس -
وزير التعليم : حجب نتيجة أبناء نائب الشرقية لتسريبها على فيسبوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحجرف": نتطلع للعمل مع المبعوث الأممي الجديد لليمن لحلّ الأزمة

Print
"الحجرف": نتطلع للعمل مع المبعوث الأممي الجديد لليمن لحلّ الأزمة "الحجرف": نتطلع للعمل مع المبعوث الأممي الجديد لليمن لحلّ الأزمة
لدعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الأمم المتحدة بتعيين الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج مبعوثاً أممياً خاصاً لليمن خلفاً لمارتين جريفيث.

وشدّد الدكتور الحجرف على دور المبعوث الأممي إلى اليمن في دعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

ونوّه بالمسيرة المهنية لهانس جروندبرج، معرباً عن أمله في أن تساعد هذه الخبرة والمعرفة في مواصلة الجهود لإيجاد حل ينهي الأزمة اليمنية، ويدعم الجهود الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.

وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن تمنياته للمبعوث الجديد هانس جروندبرج متطلعاً للعمل معه لمواصلة جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد حلّ شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سكني": استمرار البناء في 72 مشروعاً.. وإصدار 524 ألف شهادة "تصرفات عقارية"

"سكني": استمرار البناء في 72 مشروعاً.. وإصدار 524 ألف شهادة "تصرفات عقارية"

خيرات.. "وقف النعمة" يحفظ مليونَي وجبة سنوياً ويدعم 25 ألف أسرة

خيرات.. "وقف النعمة" يحفظ مليونَي وجبة سنوياً ويدعم 25 ألف أسرة

"الزعاق": موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً

"الزعاق": موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً

التدريب التقني: برامج متخصّصة لتأهيل وتمكين المواطنين من وظائف التشغيل والصيانة

التدريب التقني: برامج متخصّصة لتأهيل وتمكين المواطنين من وظائف التشغيل والصيانة