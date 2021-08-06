أخبار عاجلة

عاجل ⛔وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة تنشر علي اليوم السابع .. وحجب نتيجة لطالبين بعد تسريبها -
«مياه الأقصر» تعقد لقاء جماهيري للتعريف بمشروعات «حياة كريمة» بقرية الدير بإسنا -
تحرير 7 مخالفات تموينية وضبط 5172 قطعة حلوى ولبان مجهولة المصدر بإسنا جنوب الأقصر -
جامعة الإسكندرية تحافظ على المركز الثاني محلياً بتصنيف شنغهاي الصيني لعام 2021 -
تنسيق الجامعات 2021.. كل ماتريد معرفته عن برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بجامعة حلوان -
"الزعاق": موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً -
التدريب التقني: برامج متخصّصة لتأهيل وتمكين المواطنين من وظائف التشغيل والصيانة -
انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة "الثانوية": الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس -
قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية بالمعوقات والمشاكل التسويقية لمحصول عباد الشمس -
وزير التعليم : حجب نتيجة أبناء نائب الشرقية لتسريبها على فيسبوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السويدي هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًّا للأمم المتحدة إلى اليمن

Print
السويدي هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًّا للأمم المتحدة إلى اليمن السويدي هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًّا للأمم المتحدة إلى اليمن
يتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا في الشؤون الدولية وحل النزاعات والتفاوض والوساطة

السويدي هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًّا للأمم المتحدة إلى اليمن

أعلن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش عيَّن الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًّا له إلى اليمن خلفًا لمارتن غريفيثس.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، خلال المؤتمر اليومي من المقر الدائم بنيويورك: إن غروندبرغ يتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا في الشؤون الدولية، بما في ذلك أكثر من 15 عامًا من العمل في حل النزاعات والتفاوض والوساطة، مع التركيز على الشرق الأوسط.

ويعمل غروندبرغ منذ عام 2019م سفيرًا للاتحاد الأوروبي في اليمن. وقد ترأس سابقًا قسم الخليج في وزارة الخارجية السويدية في استوكهولم، خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسرتها الأمم المتحدة، وتوجت باتفاق استوكهولم في عام 2018م.

الأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سكني": استمرار البناء في 72 مشروعاً.. وإصدار 524 ألف شهادة "تصرفات عقارية"

"سكني": استمرار البناء في 72 مشروعاً.. وإصدار 524 ألف شهادة "تصرفات عقارية"

خيرات.. "وقف النعمة" يحفظ مليونَي وجبة سنوياً ويدعم 25 ألف أسرة

خيرات.. "وقف النعمة" يحفظ مليونَي وجبة سنوياً ويدعم 25 ألف أسرة

"الزعاق": موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً

"الزعاق": موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً

التدريب التقني: برامج متخصّصة لتأهيل وتمكين المواطنين من وظائف التشغيل والصيانة

التدريب التقني: برامج متخصّصة لتأهيل وتمكين المواطنين من وظائف التشغيل والصيانة