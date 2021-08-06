الكشف عن ملعب نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال

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سيجمع الرجاء البيضاوي المغربي والاتحاد السعودي

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، اليوم الجمعة، أن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال الذي سيجمع الرجاء البيضاوي المغربي والاتحاد السعودي، سيقام في موعده المقرر يوم 21 أغسطس 2021 الجاري.

وكشفت اللجنة أن ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، سيكون مسرحاً لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وذكرت مصادر إعلامية أن النهائي المرتقب، سيقام دون حضور جماهيري على الأغلب، ولا تزال المحادثات جارية في هذا الشأن.

وقدم الاتحاد العربي لكرة القدم دعوات لنخب عالمية للحضور يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، حيث بذل الاتحاد العربي جهوداً كبيرة مع المسؤولين في المغرب لإظهار الحدث المرتقب بالشكل اللائق.

وبلغ فريق الاتحاد السعودي المباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه 2-1 على مواطنه الشباب، في إياب الدور نصف النهائي على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، عقب التعادل 2-2 ذهاباً خارج ملعبه في الرياض.

بينما تأهل فريق الرجاء المغربي إلى نهائي النسخة الحالية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بثلاثية دون مقابل، في إياب نصف النهائي بمدينة مراكش، وكانت مباراة الذهاب في مدينة الإسماعيلية قد انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف دون رد، ليتأهل الرجاء للمرحلة المقبلة بانتصار 3-1 في مجموع المباراتين.

الاتحاد