هل منحت جامعة قطرية ابنة الإرهابي "سليماني" دكتوراه فخرية؟.. الإجابة في تغريدتَيْن

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تقارير متداوَلة.. ونفي عبر "تويتر"

تواترت خلال الأيام القليلة الماضية تقارير، مفادها منح جامعة قطر شهادة الدكتوراه الفخرية لابنة الإرهابي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الذي قتل بضربة جوية أمريكية قبل نحو عام ونصف العام، إلا أن الجامعة القطرية أصدرت بيانًا عبر "تويتر" نفت فيه التقارير المتداوَلة.

ونفت جامعة قطر منح الشهادة الفخرية لزينب قاسم سليماني، نجلة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، واصفة التقارير المتداوَلة بالكاذبة، وذكرت في البيان: "تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا كاذبًا بمنح جامعة قطر دكتوراه فخرية للسيدة زينب قاسم سليماني. وفي إطار الرد المتاح لجامعة قطر تؤكد جامعة قطر أنها لم تمنح أي شهادة لهذه السيدة".

ولفتت الجامعة إلى أن سياسات منح الدكتوراه الفخرية لديها تخضع لشروط وقوانين معينة، وذلك بقولها: "وتوضح أن سياسة منح الدكتوراه الفخرية تخضع لشروط صارمة، تحددها نظم الجامعة وقوانينها، ويتم وَفْقها منح تلك الشهادة".

وتابع البيان الذي صدر في تغريدتَين: "وبما أن هذا الخبر عار عن الصحة فإن جامعة قطر تهيب بجمهورها عدم نشر أي أخبار كاذبة دون الرجوع للجهة المختصة بجامعة قطر".

وتعد "زينب" الابنة الكبرى للجنرال الإيراني، وقد ذاع صيتها عقب مقتل والدها في غارة جوية أمريكية؛ إذ طالبت علنًا المرشد الإيراني علي خامئني والرئيس السابق حسن روحاني بالانتقام والثأر لمقتل والدها، الذي أحدث مصرعه ضجة كبيرة في المنطقة.