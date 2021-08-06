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التنمية المحلية تتابع ختام الأسبوع الأول لاختبارات تحديد مستوى دورات الخطة الجديدة

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التنمية المحلية تتابع ختام الأسبوع الأول لاختبارات تحديد مستوى دورات الخطة الجديدة التنمية المحلية تتابع ختام الأسبوع الأول لاختبارات تحديد مستوى دورات الخطة الجديدة

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تابعت وزارة التنمية المحلية ختام الأسبوع الأول لاختبارات تحديد المستوى لدورات إدارة المشروعات PMP وشبكات المعلومات، التي ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع الحالى وعلى مدار الأسبوعين المقبلين.

وقال بيان صحفي، الجمعة، إن توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بأهمية تدريب العاملين بالمحليات لرفع مهاراتهم الوظيفية، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه في إطار الاستعداد لبدء الدورات التدريبية التي تتضمنها الخطة التدريبية لوزارة التنمية المحلية للعام المالى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٢.

المصرى اليوم

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