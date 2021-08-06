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«كارثة».. الدكتور حسام موافي يوجه رسائل للمريض العنيد ()

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«كارثة».. الدكتور حسام موافي يوجه رسائل للمريض العنيد (فيديو) «كارثة».. الدكتور حسام موافي يوجه رسائل للمريض العنيد ()

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن العناد المرضي يعتبر كارثة.

وأضاف خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مريض السكر يجب عليه الالتزام بتغذية محددة ونجد بعض المرضى لا يلتزمون بالتعليمات الطبية وغيرهم من المرضى مثل مريض جلطة المخ يرفض أن يمكث في المنزل.

وتابع الدكتور حسام موافي، أن جلطة المخ ليست بالشيء المفزع، ويجب أن لا تتكرر حتى لا يصاب المريض بأزمات مرضية، موضحا أن خلايا المخ هي الخلايا الوحيدة في الجسم التي لا تتجدد.

وكشف الدكتور حسام موافي أن هناك مناطق ساكنة في المخ إذا حدث بها جلطة لن تؤثر على الإنسان، ولكن إذا كانت جلطة المخ في أحد الخلايا المؤثر على أي جزء من جسم الإنسان في تلك الحالة يعد الأمر مشكلة.

المصرى اليوم

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