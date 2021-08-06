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نقيب الإعلاميين: غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين بالقنوات الفضائية ()

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نقيب الإعلاميين: غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين بالقنوات الفضائية (فيديو) نقيب الإعلاميين: غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين بالقنوات الفضائية ()

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قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، إن إرسال نقابة الإعلاميين خطابات لعدد من القنوات الفضائية، تطالب فيها بتقنين أوضاع العاملين والخاضعين لقانون نقابة الإعلاميين، إجراء تقليدي نص عليه القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يمنع ممارسة النشاط الإعلامي في أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل إلا عن طريق التقدم للحصول على عضوية نقابة الإعلاميين ومن لا تنطبق عليه شروط العضوية يحصل على تصريح لمزاولة المهنة.

وكشف الدكتور طارق سعدة أن من يخالف ذلك يعرض لنفسه للمساءلة التأديبية والمنع من الظهور على أي وسيلة إعلامية ويعرض نفسه لعقوبة جنائية قد تصل للحبس ويتعرض لغرامة تتراوح ما بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه.

وتابع نقيب الإعلاميين أنه وفقا لنص قانون نقابة الإعلاميين من يعمل في وسيلة إعلامية رسمية يقوم بدفع الاشتراك في النقابة ورسوم القيد وطوابع الدمغة، أما من يعمل في وسيلة إعلامية خاصة يدفع ما سبق بالإضافة إلى دفع ما نسبته 1% من قيمة تعاقده مع الوسيلة الإعلامية.

المصرى اليوم

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