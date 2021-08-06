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الدكتور حسام موافي يكشف تفاصيل سؤال شيخ الأزهر له حول موت جذع المخ ()

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الدكتور حسام موافي يكشف تفاصيل سؤال شيخ الأزهر له حول موت جذع المخ (فيديو) الدكتور حسام موافي يكشف تفاصيل سؤال شيخ الأزهر له حول موت جذع المخ ()

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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، تفاصيل سؤال شيخ الأزهر له حول موت جذع المخ.

وقال «موافي» خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه ذات مرة جمعه لقاء بشيخ الأزهر الأسبق محمد سيد طنطاوي في مكتب النائب العام، وحينها سأله طنطاوي قائلًا: المريض الذي مات جذع مخه وتنوي فصل الجهاز عنه، تحسب عدة زوجته من وقت توقع مصيره أم منذ موته ووفاته.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه أجاب عن سؤال شيخ الأزهر الأسبق بأنه لا يعلم، فقال له طنطاوي: طيب أورثه؟ أو تقدر تدفنه؟، فرد عليه أيضًا بـ«لا»، فقال شيخ الأزهر: «خلاص يبقى عايش».

وتابع «موافي» أن الدولة لم تتخذ أبدًا قرار فصل الأجهزة الطبية عن المريض الذي يصاب بموت جذع المخ، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في ما يسمى بسرقة الأعضاء، والقانون يمنع نقل الكُلى من مصري إلى غير مصري.

وأشار إلى أن الأطباء الذين تعرضوا لعقوبة قانونية في سرقة الأعضاء، كانت بسبب نقلهم الكُلى من مصري لشخص آخر غير مصري، مؤكدًا: «معندناش سرقة أعضاء».

المصرى اليوم

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