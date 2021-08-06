الصين تعلن استعدادها لاستضافة حوار لإحلال السلام في أفغانستان

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أعلن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بين، الجمعة، أن بلاده مستعدة لاستضافة المفاوضات بين اأفغان لإحلال السلام في أفغانستان.

وقال المندوب الصيني، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن «الصين مستعدة لاستضافة الحوار والمفاوضات بين الأفغان لدعم عملية السلام في أفغانستان».

ومن المقرر عقد اجتماع «الترويكا» الموسعة حول أفغانستان، في الحادي عشر من يوليو الجاري، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان، مايو الماضي، في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، الحكومة وحركة «طالبان»؛ للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وتؤكد «طالبان» استمرار الهجوم على قوات الأمن الحكومية في معظم أنحاء البلاد؛ معلنة سيطرة مقاتليها على معظم خط الحدود الدولية.

من جانبها، قالت ديبورا ليونز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان أمام مجلس الأمن الدولي، إن الحرب في البلد الآسيوي دخلت «مرحلة جديدة أشد دموية ودمارا» مع سقوط أكثر من ألف قتيل من المدنيين الشهر الماضي خلال هجوم لحركة طالبان.

وأضافت المسؤولة الدولية: «الطرف الذي يلتزم بصدق بتسوية عبر التفاوض لن يخاطر بمثل هذا العدد كبير من الضحايا المدنيين، لأنه يدرك أن عملية المصالحة ستكون أشد صعوبة كلما زادت إراقة الدماء».