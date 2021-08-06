فرنسا تعلق على التصعيد بين لبنان وإسرائيل

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أعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، اليوم الجمعة، عن قلق بلادها تجاه التصعيد بين لبنان وإسرائيل على طول الخط الأزرق على الحدود بينهما.

وأضافت فون دير مول في بيان نشرته الصفحة الرسمية للخارجية الفرنسية، اليوم، أن: «فرنسا تدعو جميع الأطراف للكف عن «الأعمال العدائية» وتجنب خرق الخط الأزرق واحترام القرارات الدولية والتعاون مع القوات الأممية في لبنان

وقصفت طائرات إسرائيلية، ليلة الخميس، مواقع في جنوبي لبنان، في وقت شهدت الحدود اللبنانية مع إسرائيل توترا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لأول مرة منذ سنوات، تقصفت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مواقع لحزب الله قرب السياج الحدودي جنوب لبنان، في منطقة مرجعيون، ردا على إطلاق صواريخ أطلقت الأربعاء على مستوطنة كريات شمونة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «شنت طائرات حربية الليلة غارات على المناطق التي أطلقت منها اليوم القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى بنية تحتية تستخدم لأهداف إرهابية».

وذكر البيان أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقًا قذائف صاروخية نحو إسرائيل.

وحذر الجيش الإسرائيلي من أن غاراته «ستتواصل وقد تتصاعد في مواجهة محاولات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها».

وتبنى «حزب الله» اللبناني، صباح الجمعة، عمليات إطلاق الصواريخ شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة باتجاه إسرائيل؛ فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 19 صاروخا على الأقل أطلقت من لبنان نحو إسرائيل، تم اعتراض معظمها، وأن الوضع اعتيادي في البلدات الحدودية.

وقال «حزب الله»، في بيان، «عند الساعة 11:15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة، ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير، ليلة الخميس الماضي؛ ‏قامت مجموعات الشهيد على كامل محسن، والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية، بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي، في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ، من عيار 122 ملم».

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عقب ذلك بأن «الجيش الإسرائيلي يغير على مناطق، مصادر، إطلاق النار داخل لبنان».

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، اليوم، انطلاق صفارات الإنذار، للتحذير من سقوط صواريخ في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان، وفقاً لما ورد على موقع الجيش في «تويتر».

وهذه المرة الثانية، خلال الأسبوع الحالي، التي تطلق فيها صواريخ من جنوب لبنان تجاه أهداف في إسرائيل؛ حيث استهدفت قذيفتين صاروخيتين، في وقت سابق هذا الأسبوع، مدينة كريات شمونا القريبة من الحدود مع لبنان.