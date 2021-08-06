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"النصر" و"فينيكس" يتأهلان للتصفيات النهائية.. ويلتقيان غدًا لحسم الصدارة

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"النصر" و"فينيكس" يتأهلان للتصفيات النهائية.. ويلتقيان غدًا لحسم الصدارة "النصر" و"فينيكس" يتأهلان للتصفيات النهائية.. ويلتقيان غدًا لحسم الصدارة
في بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات

تأهل فريقا النصر وفينيكس للمرحلة النهائية من بطولة المملكة المفتوحة للسيدات بعد فوزهما اليوم الجمعة على إيليت ولينك بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في كلتا المواجهتين، وذلك ضمن الجولة الثانية من البطولة التي تُقام في أولى مراحلها على صالة الأميرة نورة بالرياض.

وبنتائج اليوم رفع فريقا النصر وفينيكس رصيدَيْهما إلى 6 نقاط، بينما بقي إيليت ولينك بدون نقاط.

ويلتقي غدًا السبت فريقا النصر وفينيكس في مواجهة حسم الصدارة في اللقاء الذي يقام عند الساعة الخامسة والنصف مساء، وذلك في مواجهة يُتوقَّع أن تكون حافلة بالإثارة والندية، وخصوصًا بعد فوز الفريقين بثلاثية نظيفة في اليومين الأول والثاني من البطولة.

ويلعب قبلها فريقا إيليت ولينك في مواجهة تحصيل حاصل، يسعى من خلالها الفريقان إلى تذوُّق نكهة الفوز في اللقاء الذي يقام عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا على صالة الأميرة نورة بالرياض.النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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