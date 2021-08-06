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السويدي هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًّا للأمم المتحدة إلى اليمن

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السويدي هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًّا للأمم المتحدة إلى اليمن السويدي هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًّا للأمم المتحدة إلى اليمن
يتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا في الشؤون الدولية وحل النزاعات والتفاوض والوساطة

السويدي هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًّا للأمم المتحدة إلى اليمن

أعلن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش عيَّن الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًّا له إلى اليمن خلفًا لمارتن غريفيثس.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، خلال المؤتمر اليومي من المقر الدائم بنيويورك: إن غروندبرغ يتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا في الشؤون الدولية، بما في ذلك أكثر من 15 عامًا من العمل في حل النزاعات والتفاوض والوساطة، مع التركيز على الشرق الأوسط.

ويعمل غروندبرغ منذ عام 2019م سفيرًا للاتحاد الأوروبي في اليمن. وقد ترأس سابقًا قسم الخليج في وزارة الخارجية السويدية في استوكهولم، خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسرتها الأمم المتحدة، وتوجت باتفاق استوكهولم في عام 2018م.

الأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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