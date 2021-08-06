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محافظ بورسعيد يفتتح نادي المهندسين بأرض النوادي

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محافظ بورسعيد يفتتح نادي المهندسين بأرض النوادي محافظ بورسعيد يفتتح نادي المهندسين بأرض النوادي

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افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الجمعة، نادى المهندسين بأرض النوادي.

وأكد المحافظ أن مهندسى هم أساس التنمية والبناء والتشييد الذي تحققه الدولة المصرية، موضحا أن إقامة نادى المهندسين فرصة جيدة لمد جسور الصلة بين مختلف فئات المجتمع، كما أنه يساعد مهندسى بورسعيد على الحصول على الخدمات الترفيهية بعد مشقة العمل المتواصل والمستمر في كل الاتجاهات.

ولفت إلى أن منطقة أرض النوادى تشمل العديد من الأندية لمختلف النقابات والتى تساهم في تحقيق الترابط بين نسيج المجتمع بشكل مستمر.

المصرى اليوم

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