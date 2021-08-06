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قال أحمد كمال، رئيس الجالية المصرية في ليبيا، إنه تلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس وحدة التحقيق بقسم المرور والتراخيص في أجدابيا الليبية، يفيد بوقوع حادث في منطقة النخيلي، أثناء مطاردة الشرطة لسيارة تقل مصريين وتسير بطريقة غير شرعية، واختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلابها.

وأضاف كمال، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن السيارة كانت تقل 15 شخصًا يحملون الجنسية المصرية، بالإضافة إلى السائق الليبي، مشيرًا إلى أنه على الفور انتقل إلى مستشفى البيضة وبدأ تسلم الجثامين، ومتابعة حالة المصابين.

من جانبه، قال بكري إن الحادث وقع فجر اليوم بطريق أجدابيا- طبرق بدولة ليبيا، وأدى إلى وفاة 7 مصريين وإصابة 8 آخرين.

وأوضح بكري أن المتوفين، هم: أحمد محمد سيد، وإبراهيم مصطفى إبراهيم، ومحمد أمين محمد، ورزق عوض أبوالفتوح، وأحمد سالم شلقامى، ومحمود إدريس عبدالرازق، ومحمد رجب يونس، والمصابون هم: أشرف رمضان صالح، ورجب محمد محمد، وحسن علاء حسن، ومجدى صالح، وحمادة أحمد محمد، وشعبان جمال، ورمضان سيد محمد، ومصطفى طاهر أبوزيد.