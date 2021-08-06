الخميس.. أم كلثوم وعلي قنديل نجوم حفلات ساقية الصاوي

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شهد مسرح ساقية الصاوي، بالتعاون مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، حفلين متتاليين لكوكب الشرق أم كلثوم أمس الخميس، وتوسطت هي وفرقتها مسرح قاعة الحكمة لتشدو لنا من أجمل ما غنت، وقد قدمت رائعتين من روائعها الفنية الخالدة والتي طالما بقيت عالقة في أذهان الملايين ممن يعشقون صوت وإبداع أم كلثوم.

بدأ الحفل بأغنية «أنت عمرى» من كلمات الشاعر مأمون الشناوي وألحان الموسيقار /محمد عبدالوهاب،ثم أغنية «دارت الأيام» تأليف الشاعر/أحمد شفيق كامل وألحان الموسيقار/محمد عبدالوهاب وفي الختام حيا فريق مسرح الساقية للعرائس بقيادة المهندسمحمد عبدالمنعم الصاوي الجمهور وسط ترحيب وتصفيق حاد من الجمهور الذي أعرب عن سعادته لحضور الحفل،ومن المقرر أن تقدم أم كلثوم في حفلها القادم بشهر سبتمبر أغنية «ألف ليلة وليلة» و«أنساك».

يذكر أن ساقية عبدالمنعم الصاوي حريصة على إحياء ذكرى أم كلثوم بحفل شهري لها من خلال مسرح العرائس حتى لا تنقطع حفلات أم كلثوم الشهرية عن جمهورها بعد رحيلها، كما أقامت الساقية مجموعة من الحفلات لنجوم آخرين على المسرح نفسه، ومنها حفلات للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وأخيرًا للكينج محمد منير.

وفي سياق متصل شهدت الساقية وجبة دسمة من الكوميديا والضحك المتواصل وخفة الدم استمتع بها جمهور قاعة النهر في حفل ستاند اب كوميدي رقم 504 للفنان على قنديل، حيث قدم خلال الحفل حكى لمجموعة من المواقف حياتية تعبر عن كوميديا الحياة التي نعيشها وسرد من خلالها مواقف طريفة بشكل ارتجالي تصاحبه فيها ضحكات الجمهور.