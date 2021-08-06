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أشعل النجم اللبناني عاصي الحلاني، حفلا غنائيا كبيرا في مونت كارلو بمدينة موناكو الفرنسية، وسط حضور أكثر من 5 آلاف شخص من الجالية العربية.

قدم عاصي أجمل الأغاني القديمة منها بحبك وبغار ومالى صبر وواني مارق مريت، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد كل الفصول.

شارك الجمهور عبر حسابه في تويتر وعلق قائلا «موناكو وليلة من احلى الليالي مع الحضور الرائع الف شكر على محبتكم».

كان عاصي قد طرح مؤخرا ألبوم كل الفصول مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وحول سبب اختيار عاصي الحلاني لأغنية «كل الفصول» عنوانا للألبوم، قال «فارس الغناء» في بيان له: «أولا، لأني أحببت الأغنية كاملة لما بها من معاني رائعة.. فقمت بتلحينها والأغنية من الأغاني الطربية وتم تنفيذها في تركيا وتحمل الطابع البدوي، و«الاسم به معاني.. وحسيت أن كل الفصول رغم أنها مخاطبة من رجل لحبيبته، لكني ايضا اعتبرتها أن كل اللي بيحبوا عاصي ممكن يسمعوا الألبوم بكل الفصول، وهذا كان الهدف من التسمية»، والقصيدة يقول مطلعها: «كل الفصول اللي بالسنة بالنسبة لي أنت أنا».



