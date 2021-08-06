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جمعية المؤلفين والملحنين تنعي الشاعر حسن رياض

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جمعية المؤلفين والملحنين تنعي الشاعر حسن رياض جمعية المؤلفين والملحنين تنعي الشاعر حسن رياض

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نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو»، ببالغ الحزن الشاعر حسن رياض، الذي وافته المنية منذ ساعات، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بعشرات الأغنيات.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قدم حسن رياض عدد من الأغنيات الشهيرة منها النواصي وبرج حمام للفنان محمد منير، ومن غير ما تتكلمي واللى اشترى وفي عنيكي الضي للفنان على الحجار والخيالة للفنانة الجزائرية امل وهبي والشيخ متقال، وبتاخدني عيونك وضميني للفنان طارق فؤاد ومالك بيه للفنانة سيمون وعبدالرحيم القناوي للفنان عصام كاريكا.

المصرى اليوم

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