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الجيش اللبناني يعلن توقيف 4 من مطلقي الصواريخ على إسرائيل

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الجيش اللبناني يعلن توقيف 4 من مطلقي الصواريخ على إسرائيل الجيش اللبناني يعلن توقيف 4 من مطلقي الصواريخ على إسرائيل

جي بي سي نيوز :- أعلن الجيش اللبناني أنها أوقفت عددا من الأشخاص أطلقوا اليوم صواريخ من جنوب البلاد على إسرائيل.

وذكر الجيش اللبناني في بيان له أن وحدت تابعة لها أوقفت في بلدة شويا أربعة أشخاص قاموا اليوم الجمعة بإطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع شبعا المحتلة من قبل إسرائيل، وضبطت الراجمة المستخدمة في العملية.

وأكد الجيش أن قصف القوات الإسرائيلية في المقابل مناطق في جنوب لبنان أسفر عن سقوط عشر القذائف في خراج بلدة السدانة و30 أخرى في خراج بلدتي بسطرة وكفرشوبا، ما أدى إلى اندلاع عدد من الحرائق.

ولفت الجيش إلى أن وحداته المنتشرة على الأرض تعمل حاليا بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" على اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإعادة الهدوء إلى المنطقة.

وجاء هذا البيان في أعقاب إعلان "حزب الله" اللبناني مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الأخير، قائلا إنه استهدف أراض مفتوحة في محيط المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراض ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي.

وأقر "حزب الله" بأن مجموعة من سكان بلدة شويا ذات الغالبية الدرزية اعترضوا اليوم شاحنة تحمل منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لـ"حزب الله" لدى مرورها ببلدتهم عقب تنفيذ العملية.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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