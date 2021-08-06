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«الفخراني»: سعيد بالعودة لجمهور الإسكندرية بـ«ياما في الجراب يا حاوي»

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«الفخراني»: سعيد بالعودة لجمهور الإسكندرية بـ«ياما في الجراب يا حاوي» «الفخراني»: سعيد بالعودة لجمهور الإسكندرية بـ«ياما في الجراب يا حاوي»

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أعرب النجم الكبير يحيى الفخراني، عن سعادته البالغة بالعودة لجمهور الإسكندرية، من خلال عرضه المسرحي الجديد، «ياما في الجراب ياحاوي»، الذي يتم افتتاحه يوم 17 أغسطس الجاري على المسرح الكبير بمكتبة الأسكندرية، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الأسكندرية منذ سنوات طويلة وفي أول مرة أيضاً يقف فيها النجم الكبير على مسرح المكتبة.

أبدى الفخراني حماسه الشديد لمبادرة «كايرو شو» بإطلاق العروض الضخمة من الإسكندرية وجمهورها المتميز سواء من اهالي الثغر أو الجماهير العريضة من عشاقها القادمين من جميع محافظات .

آخر عرض مسرحي للفخراني بالأسكندرية كان عام 2016 على مسرح بيرم التونسي بالأسكندرية وقبلها عام 2008 عندما عرض «الملك لير»، ليعود هذه المرة بالعرض الجديد «ياما في الجراب ياحاوي» عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة» من إنتاج «كايرو شو» وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاتي، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاءقوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

وأعلن مصدر مسؤول في «كايرو شو» أنه سيتم خلال أيام إعلان موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض والذي سينعقد بمكتبة الاسكندرية بينما فتحت المكتبة بالفعل باب الحجز منذ أيام على موقعها الإلكتروني، وشباك التذاكر بالمكتبة.

المصرى اليوم

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