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«العليا للمتاحف»: نقل «مركب خوفو» في كبسولة هوائية لمنع تأثرها بأي اهتزازات

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«العليا للمتاحف»: نقل «مركب خوفو» في كبسولة هوائية لمنع تأثرها بأي اهتزازات «العليا للمتاحف»: نقل «مركب خوفو» في كبسولة هوائية لمنع تأثرها بأي اهتزازات

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قال، مختار الكسباني، عضو اللجنة العليا للمتاحف، إن ترميم مركب خوفو استغرق حوالى عامين؛ إذ تم على كل قطعة من المركب على حدة؛ نظرًا لحالتها الصعبة، مؤكدًا أن الترميم على درجة عالية من الدقة.

وأضاف الكسباني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت» على فضائية «إكسترا نيوز»: «ينقل مركب خوفو في كبسولة هوائية حتى لا تتأثر المركب بأي اهتزازات؛ إذ تم تجهيز عربة مخصصة لنقله، وهي عربة يمكن استخدامها في نقل قطع أخرى».

وأوضح أنه في نهاية العام الحالى سيتم افتتاح المتحف الكبير، وتحوي مجموعة توت عنخ أمون 5200 قطعة تم نقلها، وهناك أسر أحجام متعددة تم نقلها بالمتحف المصري.

وبدأت انتقال موكب نقل مركب خوفو الأول، اليوم، من مقره بمنطقة الأهرامات إلى مقر عرضه الجديد في المتحف المصري الكبير، على أن يستغرق مسار النقل نحو 10 ساعات، في حدث أثرى ضخم.

المصرى اليوم

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