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فسر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الفرق بين الوفاة والموت.

وأضاف موافي، خلال برنامج «ربي زدني علمًا» على قناة صدى البلد، أن الوفاة تعني الموت الإكلينيكي، والموت هو الشخص المتوفي الذي يتم دفنه.

وكشف موافي أن الشخص المتوفي مثل الشخص النائم، والشخص النائم بمثابة الشخص الميت ولكنه ليس بميت، فجميع أعضاء جسمه تعمل بكفاءة ولكنه لا يدري بما يحدث له.

وأوضح أن موت جذع المخ قضية خطيرة للغاية في الطب، مضيفا أن المخ لا يتحمل نقص الأكسجين أكثر من 120 ثانية عكس أي عضو آخر في الجسم.

واستطرد: «حال توقف القلب وعودته للعمل قد لا يعود جذع المخ للعمل وهو الذي يسيطر على أداء جميع أعضاء الجسم»، موضحا أنه لا توجد حالة واحدة في العالم حدث لها إفاقة بعد الإصابة بموت جذع المخ.

ووجه موافي نداء إلى المسؤولين وأصحاب القرار بأن تتحمل الدولة نفقات علاج الشخص المتوفى بجذع المخ بعد الحصول على شهادة طبية تفيد ذلك.