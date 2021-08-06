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حالة من الحزن تسيطر على جماهير نادي برشلونة بعد خبر رحيل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة، وفي فيديو نشره موقع هسبريس المغربي ظهر عدد من المشجعين في حالة انهيار وهم يحتضنون قميص ميسي ويبكون بحرقة.

في بداية الفيديو، ظهر شاب ملقى على الأرض ويبكي بحرقة وهو يحتضن قميص ميسي، وظهر آخر وهو يقف أمام أسوار نادي برشلونة ممسكا بقميص ميسي وأسوار النادي الحديدية، بينما يبكي على رحيل الأسطورة الذي فاجأ الجميع بخبر عدم تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني.

وعلق رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا اليوم الجمعة، على رحيل ميسي، قائلا: لا نملك أي خيار سوى عدم تجديد عقد ليونيل بسبب لوائح اللعب المالي النظيف الخاص لرابطة الدوري.

وأضاف رئيس برشلونة أن ميسي «البرغوث» أراد التوقيع على عقد جديد للنادي لكن الرواتب تمثل 110 % من إيرادات النادي الحالية، وهو ما يعني أن برشلونة ينفق أكثر من المتوقع وهي مخاطرة مالية قدر يتعرض لها النادي.

مؤتمر صحفي لرئيس نادى برشلونة خوان لابورتا

وذكر لابورتا في مؤتمر صحفي أن برشلونة أهم من أي شيء أفضل من أي لاعب مهما كان حجمه أو تاريخه، مؤكدا أن برشلونة كان توصل لاتفاقين مع ميسي: الأول التجديد لعامين على أن يتم دفع راتبه على مدار 5 سنوات، والاتفاق الثاني كان التوقيع لمواسم وفي النهاية لم نستطع التوقيع بسبب لوائح اللعب المالي لرابطة الدوري.

وذكر رئيس النادي برشلونة أنه رفض الموافقة على مقترح رابطة الدوري بشأن استثمارات الأسهم من شركة «سي.في.سي» بهدف الإبقاء على اللاعب الأرجنتيني.

وأضاف: لتحقيق طلبات رابطة الدوري كان يجب الموافقة على عملية إعادة رهن بشكل أساسي، مما يؤثر على علينا على مدار الـ 50 سنة المقبلة من حيث حقوق البث التليفزيوني.