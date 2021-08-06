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مجموعة السبع: كل الأدلة تشير إلى تورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت»

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مجموعة السبع: كل الأدلة تشير إلى تورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت» مجموعة السبع: كل الأدلة تشير إلى تورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت»

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قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، في بيان، إن إيران تهدد الأمن والسلام الدوليين، وإن كل الأدلة المتاحة تشير إلى أنها وراء هجوم على الناقلة «ميرسر ستريت» الأسبوع الماضي.

ووفقا لوكالة «رويترز»، ذكر البيان الذي أصدرته بريطانيا رئيس مجموعة السبع أن «كل الأدلة المتاحة تشير بوضوح إلى إيران».

كانت ناقلة المنتجات النفطية التي تديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية المملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، تعرضت لهجوم، الأسبوع الماضي.

ووجهت تل أبيب أصابع الاتهام إلى طهران بالوقوف خلف الهجوم الذي حدث قبالة سلطنة عمان، وأسفر عن مصرع اثنين من طاقمها.

ونفت طهران تورطها بأي صورة من الصور في الهجوم الذي يشتبه في أنه نُفذ بطائرة مسيرة وأسفر عن مقتل اثنين من الطاقم أحدهما بريطاني والآخر روماني.

ونددت إيران باتهام إسرائيل لها بالتورط في الهجوم الذي استهدف الخميس ناقلة نفط قبالة سلطنة عمان، أدى لمقتل اثنين من طاقمها وصنفه محللون ضمن «حرب خفية» تدور بين القوتين الإقليميتين.

لكن بريطانيا والولايات المتحدة ودولا أخرى توجه انتقادات لإيران بسبب الهجوم.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة «رويترز»: «نهج إيران ودعمها لقوى تعمل بالوكالة وأطراف مسلحة غير حكومية يهدد السلام والأمن الدوليين».

وأضاف البيان: «ندعو إيران لوقف كل الأنشطة التي لا تتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وندعو كل الأطراف للقيام بدور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين».

ويناقش مجلس الأمن القضية في اجتماع مغلق اليوم الجمعة لكن من غير المتوقع اتخاذ أي إجراء.

المصرى اليوم

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